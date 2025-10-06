Saison culturelle partagée la leçon Domfront Domfront en Poiraie

Saison culturelle partagée la leçon

Domfront 5 Place de Burgwedel anciennement, Place du Champ de Foire, 61700 Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Orne

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:45:00

2026-04-02

Spectacle de théâtre la leçon

D’après l’oeuvre éponyme d’Eugène Ionesco

Au départ, la situation n’a rien que de très naturel. Un professeur accueille sa jeune élève pour des cours particuliers. Elle apprend ce qu’on lui enseigne. Le professeur est autoritaire et son élève espiègle c’est dans l’ordre des choses. Pourtant, très rapidement, cette mécanique familière se détraque et s’emballe…

Comment faire acte de partage des connaissances et créer du désir d’apprendre ?

Transmettre, apprendre, imposer la frontière est mince. Que se passe-t-il quand elle est franchie ?

C’est ce dont il sera question dans la prochaine création de Robin Renucci, qui se déploie dans une scénographie ludique et poétique (en écho au théâtre de l’absurde de Ionesco) et proche du public.

Robin Renucci sera le professeur ; l’élève sera interprétée par la contorsionniste Inès Valarcher ; elle transmettra ainsi, par le cirque, par le corps, l’expression de la douleur que l’absurdité du texte sous-tend. Enfin la bonne Marie sera interprétée par Christine Pignet, qui se servira de sa grande force comique pour passer de l’inquiétude à l’envers du rire.

à partir de 14 ans durée 1h15 .

