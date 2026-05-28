Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Place du Foirail Pau
Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Place du Foirail Pau vendredi 18 septembre 2026.
Pau
Saison de Jazz à Pau 2026/2027
Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2026-09-18
Ouverture de la billetterie pour les ABONNEMENTS le 26 mai à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Jazz à Pau revient en 2026-2027 avec tous les ingrédients qui font son ADN depuis ses débuts il y a 5 ans : une programmation internationale qualitative tout en étant accessible, riche et diversifiée, sans oublier les artistes de la région.
La saison 2026-2027 comprendra sept concerts doublés au Foirail et deux concerts hors abonnement au Zénith et au Théâtre Saint-Louis.
Amateur de toujours, curieux de nature ou simplement désireux de passer un bon moment, cette saison vous promet de belles soirées en perspective
Andréa Motis, Airelle Besson & Lionel Suarez
Roberto Fonseca & Vincent Segal
56ème Chicago Blues Festival
Brad Mehldau
Stochelo & Mozes Rosenberg Trio
Anne Paceo
Eliane Elias .
Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English :
L’événement Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau
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