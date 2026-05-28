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Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Place du Foirail Pau

Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Place du Foirail Pau

Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Place du Foirail Pau vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Place du Foirail

Adresse : Complexe Culturel du Foirail

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : samedi 15 mai 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Pau

Saison de Jazz à Pau 2026/2027

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2027-05-15

Date(s) :
2026-09-18

Ouverture de la billetterie pour les ABONNEMENTS le 26 mai à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Jazz à Pau revient en 2026-2027 avec tous les ingrédients qui font son ADN depuis ses débuts il y a 5 ans : une programmation internationale qualitative tout en étant accessible, riche et diversifiée, sans oublier les artistes de la région.

La saison 2026-2027 comprendra sept concerts doublés au Foirail et deux concerts hors abonnement au Zénith et au Théâtre Saint-Louis.

Amateur de toujours, curieux de nature ou simplement désireux de passer un bon moment, cette saison vous promet de belles soirées en perspective
Andréa Motis, Airelle Besson & Lionel Suarez
Roberto Fonseca & Vincent Segal
56ème Chicago Blues Festival
Brad Mehldau
Stochelo & Mozes Rosenberg Trio
Anne Paceo
Eliane Elias   .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English :

L’événement Saison de Jazz à Pau 2026/2027 Pau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Pau

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