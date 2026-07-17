Saison LU – Danse – Anna Gaïotti, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Danse – Anna Gaïotti 6 et 7 avril 2027 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-06T20:00:00+02:00 – 2027-04-06T20:50:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T20:50:00+02:00

Festival Variations

DansRage, Anna Gaïotti, performeuse et musicienne, s’inspire du poème-scénarioLa Rabbia(La Rage) de Pier Paolo Pasolini pour interroger ce qu’est la rage dans ses multiples formes, qu’elle soit individuelle ou collective.

Créée en 1963 à partir d’images d’archives, La Rabbia dresse un constat : le monde d’après-guerre est traversé par une violence profonde. L’auteur italien y appelle à un sursaut, à une sorte de rage lucide, intellectuelle, pour rompre avec les logiques du capitalisme croissant. Clément De Boeve et Anna Gaïotti interprètent cet état d’urgence au son de la musique de Léo Dupleix (virginal) et Jean Bender (synthé modulaire). La rage n’est ni haine ni colère : elle est une force de résistance. Installé au plus près des interprètes, le public est intégré à la danse et peut, à tout moment, se déplacer pour changer de point de vue. Chute, fièvre, vertige composent l’écriture chorégraphique et musicale. Ces mouvements intenses poussent à une prise de conscience. Ils opposent à la mort une vitalité brute, une nécessité d’agir.

Durée : 50 min

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/anna-gaiotti-rage-danse-nantes »}]

Rage

© Julie Borvon