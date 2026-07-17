Saison LU – Danse – Nina Santes, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Danse – Nina Santes 15 et 16 avril 2027 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T20:00:00+02:00 – 2027-04-15T21:20:00+02:00

Fin : 2027-04-16T20:00:00+02:00 – 2027-04-16T21:20:00+02:00

Dans un monde qui brûle, la chorégraphe Nina Santes propose de célébrer l’eau avec une comédie musicale expérimentale. Elle invite cinq performeur·ses à former « une communauté hydrique », mélangeant humeurs, époques et esthétiques à la manière d’un _mash u_p.

Nous sommes des corps d’eau. Difficile de rester insensibles face à ce monde qui s’assèche. Considérant l’eau comme une « puissance de soin », Nina Santes réunit des performeur·ses venu·es de différentes disciplines et fait émerger un langage commun, onirique et politique. Composé de tableaux chantés, Wet Songs nous transporte dans un récit non linéaire où se croisent des identités et des esthétiques différentes. Dans une dramaturgie et un rythme qui lui est propre, chaque séquence entraîne le public au milieu de registres variés, allant du paysage sonore à la pop, du beatbox au music-hall. Danse, spoken word et instants lyriques s’y entremêlent pour célébrer cette denrée vitale.

Durée : 1h20

Rencontre avec l’équipe artistique jeu 15 avr. à l’issue de la représentation

Pendant que les parents profitent en toute sérénité du spectacle, les enfants s’initient aux pratiques artistiques. En savoir plus ici !

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/nina-santes-wet-songs-nantes-danse »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/62663168_saison-lu-atelier-garderie-corps-deau »}]

Wet Songs

© Tomas Cali