Saison LU – Musique – Dry Cleaning + Mark William Lewis, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Informations pratiques

Saison LU – Musique – Dry Cleaning + Mark William Lewis Samedi 14 novembre, 21h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T21:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T21:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:30:00+01:00

Puisque le rock n’a de cesse de mourir, Dry Cleaning a décidé de lui donner des ailes plutôt que de danser sur son cadavre. En mêlant fièvre électrique, énergie punk et spoken word, le quatuor londonien s’affirme comme un des groupes indie actuels les plus passionnants. Adoubé par Nick Cave, comparé à Siouxsie and The Banshees, produit par Cate Le Bon et signé sur le label référence 4AD, Dry Cleaning a tout du bon élève au parcours rêvé. C’est pourtant uniquement grâce à une approche hautement personnelle du post-punk que le groupe a conquis public et critiques. Un exemple de formation qui mise tout sur la créativité et dont les lives invitent à pénétrer dans un univers total.

Auteur-compositeur de la scène underground londonienne, Mark William Lewis explore la dualité de thèmes universels : la vie, la mort, l’extase et la douleur. Sa voix sombre et énigmatique, qui semble porter le poids de ses obsessions, tisse des mélodies faites de guitare, d’harmonica, de basse et de percussions, instaurant une ambiguïté qui ne peut que fasciner.

Concert debout

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/evenement/dry-cleaning-festival-deroutes-concert-nantes »}]

Festival Déroutes

Dry Cleaning © Shervin Lainez