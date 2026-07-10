Saison LU – Théâtre – Le Voyage de Kristoffer Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-15 19:00 – 20:00

Gratuit : non De 5 à 15 € 10-15 €5-12 € (carte LU)5 € (étudiant·es) Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Seul dans son lit, Kristoffer, 8 ans, pense à l’univers infini et ça lui fait peur. À travers les pensées et les sensations de l’enfant, Émilie-Anna Maillet transforme les vertiges de l’existence en expérience sensorielle, entre théâtre, illusion et exploration immersive.Face à une question qui l’obsède, un jeune garçon n’arrive pas à dormir. Où s’arrête le monde?? À partir de Kant, conte philosophique de l’écrivain norvégien Jon Fosse, la pièce donne forme à ce vertige par le corps, les images et les sensations. La technologie devient langage : illusions d’optique, hologrammes et transformations visuelles matérialisent les peurs et les élans de l’enfance. Grâce à ce surprenant dispositif, la scène se dérègle, bascule, s’ouvre à d’autres dimensions. Au centre, Kristoffer, et son tumulte intérieur, traverse le spectacle, entre inquiétude, humour et débordement. Une manière d’habiter les contradictions de l’enfance.Durée : 1 hÀ partir de 8 ansÀ découvrir avant le spectacle : promenade en entrée libre dans le labyrinthe cosmogonique

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/emilie-anna-maillet-and-judith-guez-le-voyage-de-kristoffer-theatre-nantes



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