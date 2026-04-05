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Saison Vagabonde : En boucle – Cie La poésie des ombres Esplanade Port Boyer Nantes

Saison Vagabonde : En boucle – Cie La poésie des ombres Esplanade Port Boyer Nantes

Saison Vagabonde : En boucle – Cie La poésie des ombres Esplanade Port Boyer Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Esplanade Port Boyer

Adresse : 7 rue de Pornichet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-06-06

Fin : 2026-06-06

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 16:30 –
Gratuit : oui  Tout public 

Vous la connaissez, cette voix ? Celle qui doute et qui retient.Une pensée, un doute et elle nous ramène toujours au même point.Avec En boucle, nous lui donnons corps : un duo hip hop, entre mouvement et parole, pensé pour le plateau comme pour les lieux du quotidien. A 15h : atelier danse hip-hop.Également : une visite patrimoniale.Retrouvez la programmation de la Saison Vagabonde par ici.

Esplanade Port Boyer Nantes 44300


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