Saison Vagabonde : En boucle – Cie La poésie des ombres Esplanade Port Boyer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 16:30 –

Gratuit : oui Tout public

Vous la connaissez, cette voix ? Celle qui doute et qui retient.Une pensée, un doute et elle nous ramène toujours au même point.Avec En boucle, nous lui donnons corps : un duo hip hop, entre mouvement et parole, pensé pour le plateau comme pour les lieux du quotidien. A 15h : atelier danse hip-hop.Également : une visite patrimoniale.Retrouvez la programmation de la Saison Vagabonde par ici.

Esplanade Port Boyer Nantes 44300



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