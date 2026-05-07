Salam Danse Orientale Espace rené Cassin Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Salam Danse Orientale

Espace rené Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Salam Danse Orientale fait voyager le Pays de Fontenay le Comte depuis plus de 25 ans !

C’est avec bonheur et passion que Karine JUVENAL alias Shayna, professeur chorégraphe, enseigne cet art et cette maîtrise de la danse grâce à son talent et ses nombreuses expériences de perfectionnement auprès des plus grands noms de la scène internationale de la danse orientale.

A l’Espace René Cassin, cette année, 110 danseuses âgées de 4 à 72 ans vous invitent au voyage des mille et une nuits pendant près de 2h ! De nombreux tableaux qui émerveilleront tous les publics et feront naître de nombreuses émotions !

La billetterie est en place sur la plateforme helloasso.

Voici les liens pour effectuer la réservation

– Pour le samedi 6 juin

https://www.helloasso.com/associations/salam-85200/evenements/gala-salam-danse-orientale-ouvert-a-tous-1

– Pour le dimanche 7 juin

https://www.helloasso.com/associations/salam-85200/evenements/gala-salam-danse-orientale-dimanche-7-juin-2026

Infos pratiques

– Samedi 6 juin à 20h30 Ouverture des portes à 19h30 (entracte bar)

– Dimanche 7 juin à 15h30 Ouverture des portes à 14h30 (entracte bar)

Durée spectacle 2h + entracte 20 min

Information importante il sera possible de prendre ses places également les jours du gala, lors de l’ouverture des portes, évidemment sous réserve de disponibilité. .

Espace rené Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 61 70 84 asso.salam.85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salam Danse Orientale has been making the Fontenay le Comte region travel for over 25 years!

L’événement Salam Danse Orientale Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin