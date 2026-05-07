Salam Danse Orientale Espace rené Cassin Fontenay-le-Comte
Salam Danse Orientale Espace rené Cassin Fontenay-le-Comte samedi 6 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Salam Danse Orientale
Espace rené Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Salam Danse Orientale fait voyager le Pays de Fontenay le Comte depuis plus de 25 ans !
C’est avec bonheur et passion que Karine JUVENAL alias Shayna, professeur chorégraphe, enseigne cet art et cette maîtrise de la danse grâce à son talent et ses nombreuses expériences de perfectionnement auprès des plus grands noms de la scène internationale de la danse orientale.
A l’Espace René Cassin, cette année, 110 danseuses âgées de 4 à 72 ans vous invitent au voyage des mille et une nuits pendant près de 2h ! De nombreux tableaux qui émerveilleront tous les publics et feront naître de nombreuses émotions !
La billetterie est en place sur la plateforme helloasso.
Voici les liens pour effectuer la réservation
– Pour le samedi 6 juin
https://www.helloasso.com/associations/salam-85200/evenements/gala-salam-danse-orientale-ouvert-a-tous-1
– Pour le dimanche 7 juin
https://www.helloasso.com/associations/salam-85200/evenements/gala-salam-danse-orientale-dimanche-7-juin-2026
Infos pratiques
– Samedi 6 juin à 20h30 Ouverture des portes à 19h30 (entracte bar)
– Dimanche 7 juin à 15h30 Ouverture des portes à 14h30 (entracte bar)
Durée spectacle 2h + entracte 20 min
Information importante il sera possible de prendre ses places également les jours du gala, lors de l’ouverture des portes, évidemment sous réserve de disponibilité. .
Espace rené Cassin Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 61 70 84 asso.salam.85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salam Danse Orientale has been making the Fontenay le Comte region travel for over 25 years!
L’événement Salam Danse Orientale Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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