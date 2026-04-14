Salbazouk, Placette de Munich, Bordeaux

Salbazouk Jeudi 28 mai, 19h00 Placette de Munich Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:00:00+02:00

Par Los 33

Soirée de danses latinas sur les Quais de Bordeaux. Au programme : Salsa, Bachata, Zouk. Des rythmes envoûtants, de la passion, du partage… une invitation à se laisser porter et vibrer ensemble. Avec la participation exceptionnelle de la troupe bordelaise Beleza, pour un show énergique et immersif aux couleurs de l’Amérique latine.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Placette de Munich Placette de Munich, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Soirée de danses latinas sur les Quais de Bordeaux. salc danse