AGENDA · Bailleul
Salon Animaflore, Salle des fêtes, Bailleul
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Bailleul
Informations pratiques
Salon Animaflore Dimanche 4 octobre, 10h00 Salle des fêtes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Le rendez-vous incontournable pour rencontrer des associations, des éleveurs et des centaines de passionés !
Salle des fêtes 59 rue de Lille 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
L’association aquariophile et terrariophile vous accueille pour son salon Animaflore à la salle des fêtes !
Ville de Bailleul
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