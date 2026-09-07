Salon Animaflore, Salle des fêtes, Bailleul

Informations pratiques

Salon Animaflore Dimanche 4 octobre, 10h00 Salle des fêtes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Le rendez-vous incontournable pour rencontrer des associations, des éleveurs et des centaines de passionés !

Salle des fêtes 59 rue de Lille 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

L’association aquariophile et terrariophile vous accueille pour son salon Animaflore à la salle des fêtes !

Ville de Bailleul