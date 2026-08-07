Salon artisans, créateurs et producteurs Salle des congrès Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Salon artisans, créateurs et producteurs

Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 09:30:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Venez à la rencontre des talents locaux lors du Salon des artisans, créateurs et producteurs ! Un rendez-vous chaleureux et convivial pour découvrir des savoir-faire variés, dénicher de jolies créations artisanales et faire le plein de produits gourmands. Entre bijoux, objets faits main, créations originales et productions locales, chacun pourra trouver son coup de cœur. Profitez également d’un moment gourmand avec un food truck et laissez-vous surprendre par les animations proposées tout au long de la journée. L’entrée est libre et chaque visiteur pourra tenter sa chance grâce à un ticket de tombola gratuit. Une belle occasion de flâner, d’échanger avec les créateurs et de soutenir les artisans et producteurs ! Inscriptions ouvertes pour les exposants. .

Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lamalleenchantee87@gmail.com

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English : Salon artisans, créateurs et producteurs

L’événement Salon artisans, créateurs et producteurs Saint-Junien a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin