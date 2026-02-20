Salon Barbecue Expo Parc Floral de Paris (Grand Public) Parc Floral Espace d’événements Paris

Salon Barbecue Expo Parc Floral de Paris (Grand Public)

Parc Floral Espace d'événements Bois de Vincennes Paris Paris

Tarif : 16 – 16 – EUR

pass 1 jour 16 €, pass 2 jours 30 €, pass 3 jours 40 €

Billet des copains (groupe) 12 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Le temps d'un week-end, Barbecue Expo réunit le meilleur du BBQ et de la cuisine outdoor marques, chefs et pitmasters, nouveautés, démonstrations, dégustations, masterclass et rencontres business.

Parc Floral Espace d'événements Bois de Vincennes Paris 75012 Paris Île-de-France

English : Barbecue Expo Trade Show Parc Floral de Paris (General Public)

Over the course of a weekend, Barbecue Expo brings together the very best in BBQ and outdoor cooking: brands, chefs and pitmasters, new products, demonstrations, tastings, masterclasses and business meetings.

