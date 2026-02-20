Salon Barbecue Expo Parc Floral de Paris (Grand Public) Parc Floral Espace d’événements Paris
Tarif : 16 – 16 – EUR
pass 1 jour 16 €, pass 2 jours 30 €, pass 3 jours 40 €
Billet des copains (groupe) 12 €
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Le temps d’un week-end, Barbecue Expo réunit le meilleur du BBQ et de la cuisine outdoor marques, chefs et pitmasters, nouveautés, démonstrations, dégustations, masterclass et rencontres business.
English : Barbecue Expo Trade Show Parc Floral de Paris (General Public)
Over the course of a weekend, Barbecue Expo brings together the very best in BBQ and outdoor cooking: brands, chefs and pitmasters, new products, demonstrations, tastings, masterclasses and business meetings.
