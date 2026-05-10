Ateliers d’ICI, une année avec les publics Institut des Cultures d’Islam – ICI Stephenson Paris
Ateliers d’ICI, une année avec les publics Institut des Cultures d’Islam – ICI Stephenson Paris mercredi 3 juin 2026.
Pour sa troisième édition, Ateliers d’ICI rend visible le travail réalisé avec les artistes et les publics du centre d’art au fil des expositions La rhétorique du rideau, De tes jours aux nôtres, Cosmogrammes, Prolongations, et dans le cadre des actions menées hors-les-murs entre juin 2025 et mai 2026.
Cette exposition-restitution donne à voir la diversité des formats de transmission et de rencontre développés par l’ICI en dialogue avec les artistes : ateliers de saison autour d’une œuvre, stages pendant les vacances, création d’une pièce collective. Autant de façons d’aborder les œuvres de manière sensible, par le geste et la pratique.
Parce que les publics ne sont pas seulement spectateurs, l’ICI Stephenson devient, pendant deux mois, un espace dédié aux regards et aux créations de celles et ceux qui l’ont fait vivre tout au long de l’année.
Vernissage
Le mercredi 03 juin 2026
De 16h à 19h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Du 04 juin au 26 juillet 2026, l’ICI — Institut des Cultures d’Islam vous invite à découvrir l’exposition-restitution « Ateliers d’ICI, une année avec les publics ».
Le mercredi 03 juin 2026
de 16h00 à 19h00
Du jeudi 04 juin 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :
vendredi
de 16h00 à 19h00
mercredi, jeudi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T22:00:00+02:00
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Institut des Cultures d’Islam – ICI Stephenson 56 rue Stephenson 75018 Paris
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