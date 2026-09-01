Salon Beauty & Bien-être Joué-lès-Tours
samedi 26 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Salon Beauty & Bien-être
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Manoir de la Mazeraie vous accueillera, le samedi 20 septembre, pour une nouvelle édition du Salon Beauty & Bien-Être, un rendez-vous incontournable dédié à l’univers de la beauté, du bien-être et de l’art de vivre.
Le Manoir de la Mazeraie vous accueillera, le samedi 20 septembre, pour une nouvelle édition du Salon Beauty & Bien-Être, un rendez-vous incontournable dédié à l’univers de la beauté, du bien-être et de l’art de vivre.
Cet événement rassemblera une sélection de professionnelles reconnues dans leurs domaines, qui viendront présenter leur savoir-faire et leurs nouveautés. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
On Saturday, September 20, the Manoir de la Mazeraie will welcome you to a new edition of the Beauty & Wellness Fair, a must-attend event dedicated toto the world of beauty, wellness, and the art of living.
L’événement Salon Beauty & Bien-être Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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