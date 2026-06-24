SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète
SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète samedi 24 octobre 2026.
Sète
SALON BIEN-ÊTRE EN THAU
134, Quai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
La 6ème Edition du Salon Bien-Être en Thau aura lieu les Samedi 24 & Dimanche 25 Octobre 2026,
Il est attendu à la Salle Georges Brassens une Cinquantaine d’Exposants et du Trentaine d’Ateliers & Conférences. .
134, Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 89 57 40 14 leslambrusques@laposte.net
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English :
L’événement SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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