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SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète

SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète samedi 24 octobre 2026.

Adresse
134, Quai des Moulins
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Tarif

Sète

SALON BIEN-ÊTRE EN THAU

134, Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

La 6ème Edition du Salon Bien-Être en Thau aura lieu les Samedi 24 & Dimanche 25 Octobre 2026,

Il est attendu à la Salle Georges Brassens une Cinquantaine d’Exposants et du Trentaine d’Ateliers & Conférences.   .

134, Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 89 57 40 14  leslambrusques@laposte.net

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English :

L’événement SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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