Sète

SALON BIEN-ÊTRE EN THAU

134, Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

La 6ème Edition du Salon Bien-Être en Thau aura lieu les Samedi 24 & Dimanche 25 Octobre 2026,

Il est attendu à la Salle Georges Brassens une Cinquantaine d’Exposants et du Trentaine d’Ateliers & Conférences. .

134, Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 89 57 40 14 leslambrusques@laposte.net

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English :

L’événement SALON BIEN-ÊTRE EN THAU Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau