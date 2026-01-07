SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN ATTITUDE Salle des Étangs Nozay

Informations pratiques

Nozay

SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN ATTITUDE

Salle des Étangs 35 Route de la Base de Loisirs Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

35 exposants thérapeutes, médecines douces, boutique bien-être, créateurs

Cet évènement rassemble 35 exposants passionnés par le Bien-être et l’art de vivre Zen.

Que vous soyez à la recherche d’un nouveau souffle, d’une méthode de relaxation ou simplement curieux de découvrir des pratiques holistiques, ce salon est fait pour vous.

Une belle parenthèse de détente et confort…

Tarifs 2€ pour un jour / 3€ le week-end / Gratuit -12 ans .

Salle des Étangs 35 Route de la Base de Loisirs Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

35 exhibitors: therapists, alternative medicine practitioners, wellness shops, designers

L’événement SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN ATTITUDE Nozay a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays Erdre Canal Forêt