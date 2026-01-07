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AGENDA · Nozay

SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN ATTITUDE Salle des Étangs Nozay

samedi 26 septembre 2026 · Salle des Étangs · Nozay

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Étangs
Adresse
35 Route de la Base de Loisirs
Ville
44170 Nozay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nozay

SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN ATTITUDE

Salle des Étangs 35 Route de la Base de Loisirs Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

35 exposants thérapeutes, médecines douces, boutique bien-être, créateurs
Cet évènement rassemble 35 exposants passionnés par le Bien-être et l’art de vivre Zen.
Que vous soyez à la recherche d’un nouveau souffle, d’une méthode de relaxation ou simplement curieux de découvrir des pratiques holistiques, ce salon est fait pour vous.
Une belle parenthèse de détente et confort…

Tarifs 2€ pour un jour / 3€ le week-end / Gratuit -12 ans   .

Salle des Étangs 35 Route de la Base de Loisirs Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

35 exhibitors: therapists, alternative medicine practitioners, wellness shops, designers

L’événement SALON BIEN-ÊTRE ET ZEN ATTITUDE Nozay a été mis à jour le 2026-07-23 par Pays Erdre Canal Forêt

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