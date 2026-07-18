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Salon Bien-être, Médecines Douces – Centre de Congrès Agora à Aubagne – 3ème édition aubagne Aubagne

samedi 14 novembre 2026 · aubagne · Aubagne

Salon Bien-être, Médecines Douces – Centre de Congrès Agora à Aubagne – 3ème édition aubagne Aubagne

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
aubagne
Adresse
Aubagne
Ville
Aubagne

Salon Bien-être, Médecines Douces – Centre de Congrès Agora à Aubagne – 3ème édition aubagne Aubagne 14 et 15 novembre

RDV les 14 et 15 novembre 2026 pour le Salon du Bien-Être, des Médecines Douces « HistoireZen » à Aubagne – 3ème édition – Au programme 110 exposants et 60 conférences et ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-15T19:00:00.000+01:00

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