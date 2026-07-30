Informations pratiques

Salon Bien-être, Médecines Douces et Arts Divinatoires au Parc des Expositions à NANCY – 4ème édition Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 3 et 4 octobre

RDV les 03 et 04 octobre 2026 pour le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à Nancy. 100 exposants – 30 conférences et ateliers. GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T19:00:00.000+02:00

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Parc des expositions Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy



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