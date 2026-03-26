Salon de la Croisière et du Voyage 8ème édition Carré des Docks Le Havre

Le Havre

Salon de la Croisière et du Voyage 8ème édition

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Embarquez pour la 8ᵉ édition du Salon de la Croisière et du Voyage au Havre, organisée par Périer Voyages en partenariat avec Le Havre Paris Normandie.

Cette nouvelle édition est une occasion privilégiée de rencontrer les partenaires de Périer Voyages compagnies de croisières et voyagistes spécialistes des circuits, séjours ou escapades, au départ des aéroports de la région.

Tout au long de la journée, venez échanger avec plus d’une dizaine de compagnies de croisières ainsi qu’une quinzaine de voyagistes. Vous aurez l’opportunité de rencontrer les grands professionnels du voyage, aux côtés des équipes Périer Voyages, dans une ambiance conviviale et inspirante.

C’est le moment idéal pour découvrir l’univers de la croisière à travers ses navires et ses itinéraires, imaginer vos prochaines escapades et concrétiser vos projets grâce aux conseils d’experts.

Et pourquoi ne pas réserver votre prochain voyage directement sur place ? .

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Salon de la Croisière et du Voyage 8ème édition

L’événement Salon de la Croisière et du Voyage 8ème édition Le Havre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie