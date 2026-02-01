Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table CENTRE DES CONGRES Épinal

Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table

CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de St Dié Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20

Vous êtes gourmets, vous appréciez les plaisirs de la table et aimez à les partager,

Le Rotary club d’ Epinal vous donne rendez-vous à son 17e salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, pour y découvrir cette année encore, des spécialités de Lorraine, locales et régionales, mais aussi de bon nombre d’autres terroirs de France.

130 exposants sont inscrits.

* Une dizaine de démonstrations culinaires par des grands de la gastronomie française.

** un défilé de mode de robes gourmandes (9 robes gourmandes),

**un concours d’œuvres gourmandes avec les jeunes apprentis,

** des dédicaces,

et en finalité des actions caritatives locales

Une dizaine de démonstrations culinaires par des grands de la gastronomie française sur le thème le terroir. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Nocturne vendredi soir. Apéro et restauration sur place.Tout public

.

CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de St Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 64 00 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’re a gourmet, you enjoy the pleasures of the table and like to share them,

The Rotary Club of Epinal invites you to its 17th Salon de la Gourmandise et des Arts de la Table, where you’ll discover local and regional specialities from Lorraine, as well as from many other parts of France.

130 exhibitors are registered.

* A dozen culinary demonstrations by leading figures in French gastronomy.

** A gourmet dress fashion show (9 gourmet dresses),

**a gourmet art competition with young apprentices,

** signing sessions,

and, last but not least, local charity events

A dozen culinary demonstrations by the greats of French gastronomy on the theme of terroir. An event not to be missed.

Nocturne on Friday evening. Aperitifs and on-site catering.

L’événement Salon de la gourmandise, des vins et des arts de la table Épinal a été mis à jour le 2026-01-29 par OT EPINAL ET SA REGION