Salon de la Pub et du Jouet ancien Pavillon de Buxerolles Limoges
dimanche 17 janvier 2027 · Pavillon de Buxerolles · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Salon de la Pub et du Jouet ancien
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 08:00:00
fin : 2027-01-17 17:00:00
Date(s) :
2027-01-17
Les Amis de Pollux organisent le salon de la Pub et du Jouet ancien dans l’enceinte du pavillon de Buxerolles. Un événement unique dédié aux passionnés de publicité ancienne, jouets vintage, objets de collection, plaques émaillées, affiches, figurines et trésors rétro.
Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49
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English : Salon de la Pub et du Jouet ancien
L’événement Salon de la Pub et du Jouet ancien Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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