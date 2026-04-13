Salon de l’Edition Historique Régionale et de Généalogie, Scène Vauban, Gravelines

Salon de l’Edition Historique Régionale et de Généalogie Dimanche 26 avril, 09h30 Scène Vauban Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Ce salon est ouvert au public féru d’histoire locale et régionale, amateurs de livres, de cartes postales, plans et documents anciens…

Le public aura notamment l’occasion de rencontrer des associations de généalogie telles que le Centre de Recherche Généalogique Flandre Artois, le Club Généalogique de l’Artois, Généalogie et mémoire du Bruaysis et du Béthunois, le Cercle d’Etude en Pays Boulonnais, LES Archives Départementales……

Venez pour découvrir ce qu’est la généalogie, et connaître les démarches à suivre pour débuter sa filiation.

Scène Vauban Place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

Pour les curieux d’histoire locale ! Salon Généalogie

Ville de Gravelines