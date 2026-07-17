Salon de l’Habitat 2026 Rodez
vendredi 6 novembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Salon de l’Habitat 2026
Val de Bourran Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-09
Date(s) :
2026-11-06
Le salon qui vous permet de réaliser vos projets !
Evénement incontournable depuis 30 ans dans l’Aveyron, le Salon de l’Habitat de Rodez revient cette année du 6 au 9 novembre au Val de Bourran !
Venez échanger pendant 4 jours sur vos projets et partager des moments de convivialité auprès de plus de 140 exposants ! 6 .
Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The show that makes your projects a reality!
L’événement Salon de l’Habitat 2026 Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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