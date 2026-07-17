Informations pratiques

Rodez

Salon de l’Habitat 2026

Val de Bourran Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-06

Le salon qui vous permet de réaliser vos projets !

Evénement incontournable depuis 30 ans dans l’Aveyron, le Salon de l’Habitat de Rodez revient cette année du 6 au 9 novembre au Val de Bourran !

Venez échanger pendant 4 jours sur vos projets et partager des moments de convivialité auprès de plus de 140 exposants ! 6 .

Val de Bourran Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The show that makes your projects a reality!

L’événement Salon de l’Habitat 2026 Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)