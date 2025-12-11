Salon de l’Habitat Micropolis Parc des Expositions de Besançon Besançon

Salon de l’Habitat

Micropolis Parc des Expositions de Besançon 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 10:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Nous vous donnons rendez-vous au Salon de l’Habitat du 23 au 25 octobre 2026 à Micropolis Besançon pour rencontrer un grand nombre de professionnels qui pourront vous conseiller en immobilier, rénovation, agencement, ameublement et également vous guider concernant le financement de vos achats…

– Dates du vendredi 23/10/2026 au dimanche 25/10/2026

– Lieu Micropolis Besançon, Espace Nord Halls B1, A2 et A1

Entrée gratuite à télécharger sur notre billetterie en ligne prochainement !

+ d’infos > www.salon-habitat.com .

Micropolis Parc des Expositions de Besançon 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09

English : Salon de l’Habitat

L’événement Salon de l’Habitat Besançon a été mis à jour le 2025-12-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON