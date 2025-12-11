Salon de l’Habitat Micropolis Parc des Expositions de Besançon Besançon
Nous vous donnons rendez-vous au Salon de l’Habitat du 23 au 25 octobre 2026 à Micropolis Besançon pour rencontrer un grand nombre de professionnels qui pourront vous conseiller en immobilier, rénovation, agencement, ameublement et également vous guider concernant le financement de vos achats…
– Dates du vendredi 23/10/2026 au dimanche 25/10/2026
– Lieu Micropolis Besançon, Espace Nord Halls B1, A2 et A1
Entrée gratuite à télécharger sur notre billetterie en ligne prochainement !
+ d’infos > www.salon-habitat.com .
Micropolis Parc des Expositions de Besançon 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09
