Salon de l’Habitat et de la Déco Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Salon de l’Habitat et de la Déco

Le Réservoir 2 Cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

1er salon proposé par la Ville de Lunéville

Avec animations et concerts. Grande tombola (nombreux lots à remporter).

Entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place.Tout public

0 .

Le Réservoir 2 Cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1st fair organized by the City of Lunéville

Featuring entertainment and concerts. Grand raffle (many prizes to be won).

Free admission. Light refreshments available on site.

L’événement Salon de l’Habitat et de la Déco Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS