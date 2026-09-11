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Salon de l’Habitat et de la Déco Le Réservoir Lunéville

samedi 3 octobre 2026 · Le Réservoir · Lunéville

Salon de l’Habitat et de la Déco Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Réservoir
Adresse
2 Cour de Verdun
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lunéville

Salon de l’Habitat et de la Déco

Le Réservoir 2 Cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

1er salon proposé par la Ville de Lunéville
Avec animations et concerts. Grande tombola (nombreux lots à remporter).
Entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place.Tout public
0  .

Le Réservoir 2 Cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00 

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English :

1st fair organized by the City of Lunéville
Featuring entertainment and concerts. Grand raffle (many prizes to be won).
Free admission. Light refreshments available on site.

L’événement Salon de l’Habitat et de la Déco Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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