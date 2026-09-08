Salon de Noël du Bien-être & Bio de Senlis 2026, Espace Saint-Pierre, Senlis
vendredi 6 novembre 2026 · Espace Saint-Pierre · Senlis
Informations pratiques
Salon de Noël du Bien-être & Bio de Senlis 2026 6 – 8 novembre Espace Saint-Pierre Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T10:00:00+01:00 – 2026-11-06T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-08T10:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00
À Senlis, ville royale entourée de forêts où il fait bon vivre, située à 40 km de Paris, et suite au succès des éditions précédentes, nous lançons les 6, 7 et 8 novembre 2026 le « Salon de Noël du Bien-Être & Bio de Senlis » !
Sous la voûte de l’Église Saint-Pierre, magnifique édifice gothique du XIe siècle, au cœur de la ville, l’association CIBE rassemble pour vous une soixantaine d’entrepreneurs du bien-être et du bio.
Pendant ces 3 jours — avec une nocturne le samedi 7 novembre jusqu’à 20h — venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio qui vous proposeront toutes les thérapies alternatives, soins naturels et bio, massages, cosmétiques, minéraux. Également plusieurs dizaines de conférences gratuites de qualité afin de mieux comprendre ce que nos professionnels vous proposent.
Mais aussi des idées et bons cadeaux pour un Noël original, des envies et idées pour toute la famille !
Espace Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cibe-nature.com »}]
Pendant ces 3 jours, venez à la rencontre de nos exposants passionnés du bien-être et du bio. cibe salon
CIBE
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