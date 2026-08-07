Informations pratiques

Saint-Louis

Salon des 40

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20 20:30:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Venez célébrer pendant trois jours la création contemporaine amateur du Grand Est ! Depuis 30 ans, ce rendez-vous incontournable met le partage et la convivialité au cœur de l’événement.

Le Salon des 40, accueilli chaque année au Forum Jean-Marie Zoellé, est ouvert à l’ensemble des artistes amateurs — peintres, sculpteurs, photographes… — venus de France ainsi que des régions frontalières de Suisse et d’Allemagne. La manifestation est placée sous la présidence d’un artiste reconnu (Bernard Latuner, Pierre Fraenkel, Laurence Mellinger, Céline Lachkar…). Après la phase de sélection, les participants concourent pour six prix décernés à la fois par un jury et par le public.

Mais plus que ses récompenses, le Salon des 40 se distingue par son ambiance chaleureuse et les rencontres qu’il favorise entre artistes et visiteurs. Divers rendez-vous, dont des échanges et des ateliers, viendront enrichir cette nouvelle édition et poursuivre la mission du salon faire de l’art un lieu vivant de dialogue et de partage. 0 .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00 mairie@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Salon des 40 Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue