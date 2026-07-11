Salon des Antiquaires Pavillon de Buxerolles Limoges
samedi 20 mars 2027 · Pavillon de Buxerolles · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Salon des Antiquaires
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 09:00:00
fin : 2027-03-20 19:00:00
Date(s) :
2027-03-20 2027-03-21
Amoureux de belles pièces, de mobilier, de décoration, de design et d’objets chargés d’histoire… ce rendez-vous est pour vous. Venez chiner, vous inspirer, et rencontrer des professionnels passionnés ! Marchandises exposées Meubles, faïences, luminaires, bibelots, livres, vieux linges…
Vous pourrez rencontrer des experts sur place pour évaluer vos objets gratuitement.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Pavillon de Buxerolles 20 Rue Arthur Groussier Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 31 49 ms.brocante@gmail.com
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English : Salon des Antiquaires
L’événement Salon des Antiquaires Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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