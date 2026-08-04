AGENDA · Cholet
Salon des Arts Salle des Fêtes Cholet
dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Salon des Arts
Salle des Fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18
Près de 200 exposants et 400 oeuvres à découvrir chaque année .
Salle des Fêtes Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09 carnaval@csl-cholet.fr
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English :
L’événement Salon des Arts Cholet a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais
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