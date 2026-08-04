Salon des Arts Rond Point de Villeneuve Guérande

Informations pratiques

Guérande

Salon des Arts

Rond Point de Villeneuve Château de Villeneuve Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Salon des Arts revient pour une 3ᵉ édition au Château de Villeneuve à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les visiteurs pourront découvrir les œuvres de 27 artistes, peintres et sculpteurs venus de Bretagne et de Vendée, représentant une grande diversité de styles, de techniques et de sensibilités artistiques.

Organisée par le GRAG, cette exposition offre l’occasion d’aller à la rencontre des artistes, d’échanger autour de leurs démarches créatives et de découvrir la richesse de la scène artistique régionale. .

Rond Point de Villeneuve Château de Villeneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 87 77 51 69 reception@villeneuvechateau.fr

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English :

L’événement Salon des Arts Guérande a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44