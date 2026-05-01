SALON DES AUTEURS D’OCCITANIE Caunes-Minervois
SALON DES AUTEURS D’OCCITANIE Caunes-Minervois dimanche 17 mai 2026.
Caunes-Minervois
SALON DES AUTEURS D’OCCITANIE
Place de l’église Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Salon des auteurs d’Occitanie 2ème édition à l’Abbaye
En partenariat avec l’association des Auteurs d’Occitanie.
Venez rencontrer toute la journée dans le cloître de l’abbaye plus de 25 auteurs.
Rencontre-Dédicace-Vente Entré libre.
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Place de l’église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44 developpement@mairiedecaunes.fr
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English :
Salon des auteurs d’Occitanie 2nd edition at the Abbaye
In partnership with the Association des Auteurs d’Occitanie.
Come and meet more than 25 authors all day long in the cloister of the Abbey.
Meeting-signing-sale Free entry.
L’événement SALON DES AUTEURS D’OCCITANIE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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