Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon des Bouquinistes Place Blanqui Limoges

Salon des Bouquinistes Place Blanqui Limoges

Salon des Bouquinistes Place Blanqui Limoges vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place Blanqui

Adresse : Le Manège

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Limoges

Salon des Bouquinistes

Place Blanqui Le Manège Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Un salon pour les collectionneurs d’ouvrages rares mais aussi pour les grands lecteurs à la recherche d’occasions bon marché.
La Librairie Nivet vous invite à découvrir le Salon des bouquinistes.   .

Place Blanqui Le Manège Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 61 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon des Bouquinistes

L’événement Salon des Bouquinistes Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)