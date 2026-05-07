Salon des Bouquinistes Place Blanqui Limoges

Limoges

Salon des Bouquinistes

Place Blanqui Le Manège Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Un salon pour les collectionneurs d’ouvrages rares mais aussi pour les grands lecteurs à la recherche d’occasions bon marché.

La Librairie Nivet vous invite à découvrir le Salon des bouquinistes. .

Place Blanqui Le Manège Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 61 60

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English : Salon des Bouquinistes

L’événement Salon des Bouquinistes Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole