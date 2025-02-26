Salon des Métiers d’art Couvent des Récollets Cognac

Salon des Métiers d’art

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Découvrez le Salon des Métiers d’art à Cognac, un événement unique au cœur de la ville. Parfait pour les familles et les amoureux de l’art, explorez l’artisanat et l’art contemporain dans une charmante zone piétonne. Un must régional!

English :

Discover the Salon des Métiers d’art in Cognac, a unique event in the heart of the city. Perfect for families and art lovers alike, explore crafts and contemporary art in a charming pedestrian zone. A regional must!

German :

Entdecken Sie den Salon des Métiers d’Art in Cognac, eine einzigartige Veranstaltung im Herzen der Stadt. Ideal für Familien und Kunstliebhaber: Entdecken Sie Kunsthandwerk und zeitgenössische Kunst in einer charmanten Fußgängerzone. Ein regionales Muss!

Italiano :

Scoprite il Salon des Métiers d’art di Cognac, un evento unico nel cuore della città. Perfetto per le famiglie e gli amanti dell’arte, esplora l’artigianato e l’arte contemporanea in un’affascinante area pedonale. Un must regionale!

Espanol :

Descubra el Salon des Métiers d’art de Cognac, un evento único en el corazón de la ciudad. Perfecto tanto para familias como para amantes del arte, explore la artesanía y el arte contemporáneo en una encantadora zona peatonal. Una cita regional ineludible

