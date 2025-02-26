Salon des Métiers d’art Couvent des Récollets Cognac
Salon des Métiers d’art Couvent des Récollets Cognac jeudi 18 décembre 2025.
Salon des Métiers d’art
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-18
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-18
Découvrez le Salon des Métiers d’art à Cognac, un événement unique au cœur de la ville. Parfait pour les familles et les amoureux de l’art, explorez l’artisanat et l’art contemporain dans une charmante zone piétonne. Un must régional!
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 71 22 contact@metiersdartcognac.fr
English :
Discover the Salon des Métiers d’art in Cognac, a unique event in the heart of the city. Perfect for families and art lovers alike, explore crafts and contemporary art in a charming pedestrian zone. A regional must!
German :
Entdecken Sie den Salon des Métiers d’Art in Cognac, eine einzigartige Veranstaltung im Herzen der Stadt. Ideal für Familien und Kunstliebhaber: Entdecken Sie Kunsthandwerk und zeitgenössische Kunst in einer charmanten Fußgängerzone. Ein regionales Muss!
Italiano :
Scoprite il Salon des Métiers d’art di Cognac, un evento unico nel cuore della città. Perfetto per le famiglie e gli amanti dell’arte, esplora l’artigianato e l’arte contemporanea in un’affascinante area pedonale. Un must regionale!
Espanol :
Descubra el Salon des Métiers d’art de Cognac, un evento único en el corazón de la ciudad. Perfecto tanto para familias como para amantes del arte, explore la artesanía y el arte contemporáneo en una encantadora zona peatonal. Una cita regional ineludible
L’événement Salon des Métiers d’art Cognac a été mis à jour le 2025-03-04 par Destination Cognac