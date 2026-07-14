Salon des miniatures, jouets anciens et Automobilia • Ebava Espace Chambon Cusset
dimanche 4 octobre 2026 · Espace Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Salon des miniatures, jouets anciens et Automobilia • Ebava
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Cinquante années de passion pour les véhicules de collection, c’est ce que les membres de l’Écurie bourbonnaise d’amateurs de véhicules anciens (Ebava) s’apprêtent à fêter ce dimanche 4 octobre
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 22 92 76 jean-bernard.brenon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fifty years of passion for classic cars—that’s what the members of the Bourbonnais Club of Classic Car Enthusiasts (Ebava) are celebrating…to celebrate this Sunday, October 4
L’événement Salon des miniatures, jouets anciens et Automobilia • Ebava Cusset a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert • Aloïs Bonjean Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset 14 juillet 2026
- Apéros-Concerts de Cusset • Douce Ambiance Swing Trio L’impro une cuisine d’instinct Cusset 16 juillet 2026
- Rencontre avec les Passeuses d’arts Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset 17 juillet 2026
- Marché des Producteurs de Pays Cusset 17 juillet 2026
- Concert • Pink Gorilla Square René-Bardet Cusset 18 juillet 2026