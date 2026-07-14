Salon des miniatures, jouets anciens et Automobilia • Ebava Espace Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Salon des miniatures, jouets anciens et Automobilia • Ebava

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Cinquante années de passion pour les véhicules de collection, c’est ce que les membres de l’Écurie bourbonnaise d’amateurs de véhicules anciens (Ebava) s’apprêtent à fêter ce dimanche 4 octobre

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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 22 92 76 jean-bernard.brenon@orange.fr

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English :

Fifty years of passion for classic cars—that’s what the members of the Bourbonnais Club of Classic Car Enthusiasts (Ebava) are celebrating…to celebrate this Sunday, October 4

L’événement Salon des miniatures, jouets anciens et Automobilia • Ebava Cusset a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations