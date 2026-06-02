Salon des potiers Escales Estivales de Romans rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Salon des potiers Escales Estivales de Romans

rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Ce marché est organisé par l’association l’Artisanascope et accueillera une vingtaine de potiers

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rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

This market is organized by the Artisanascope association and will welcome some twenty potters

L’événement Salon des potiers Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme