Salon des potiers Escales Estivales de Romans rue Bistour Romans-sur-Isère
Salon des potiers Escales Estivales de Romans rue Bistour Romans-sur-Isère dimanche 27 septembre 2026.
Romans-sur-Isère
Salon des potiers Escales Estivales de Romans
rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Ce marché est organisé par l’association l’Artisanascope et accueillera une vingtaine de potiers
.
rue Bistour Jardin du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
This market is organized by the Artisanascope association and will welcome some twenty potters
L’événement Salon des potiers Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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