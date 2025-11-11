Salon des Seniors et de la Retraite Active Parc des Expositions de Limoges Limoges

Salon des Seniors et de la Retraite Active Parc des Expositions de Limoges Limoges vendredi 6 mars 2026.

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06

2026-03-06 2026-03-07

Un rendez-vous incontournable pour bien vivre sa retraite, rester actif et s'informer en toute convivialité ! Au programme Bien-être & santé. Voyages, loisirs, culture. Habitat adapté & services à domicile. Conférences, animations & ateliers. Bons plans, découvertes & temps forts chaque jour ! Un salon pensé pour les seniors, les aidants et toutes les générations concernées par le bien vieillir. Restauration sur place Parking gratuit

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 94 91  contact@agenceplanb.com

