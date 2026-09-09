Salon des seniors Salle de l’Arsenal Toul
jeudi 10 septembre 2026 · Salle de l'Arsenal · Toul
Informations pratiques
Toul
Salon des seniors
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-10 17:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Le Salon des seniors un rendez-vous pour s’informer, partager, bouger
Stands Rencontrez des professionnels et découvrez des propositions concrètes pour votre quotidien
Ateliers Relaxation sonore, danse thérapie, sophrologie, atelier sportif, atelier de gaming …
Animations: Simulateur de conduite, bus de l’autonomie, combinaison de simulation du vieillissement…
Conférences:
A 10h30: Les champignons, les reconnaître pour mieux les manger
A 15h: Le sommeil, les clés pour devenir acteur de sa santéAdultes
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Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 27
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English :
The Senior Fair: A place to learn, share, and stay active
Booths: Meet professionals and discover practical solutions for your daily life
Workshops: Sound relaxation, dance therapy, sophrology, fitness workshops, gaming workshops…
Activities: Driving simulator, independence bus, aging simulation suit…
Lectures:
At 10:30 a.m.: Mushrooms: How to Identify Them to Enjoy Them Better
At 3:00 p.m.: Sleep: The Keys to Taking Charge of Your Health
L’événement Salon des seniors Toul a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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