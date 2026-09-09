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AGENDA · Toul

Salon des seniors Salle de l’Arsenal Toul

jeudi 10 septembre 2026 · Salle de l'Arsenal · Toul

Salon des seniors Salle de l’Arsenal Toul

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle de l'Arsenal
Adresse
15 Avenue du Colonel Péchot
Ville
54200 Toul
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Toul

Salon des seniors

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-10 17:30:00

Date(s) :
2026-09-10

Le Salon des seniors un rendez-vous pour s’informer, partager, bouger

Stands Rencontrez des professionnels et découvrez des propositions concrètes pour votre quotidien

Ateliers Relaxation sonore, danse thérapie, sophrologie, atelier sportif, atelier de gaming …

Animations: Simulateur de conduite, bus de l’autonomie, combinaison de simulation du vieillissement…

Conférences:
A 10h30: Les champignons, les reconnaître pour mieux les manger
A 15h: Le sommeil, les clés pour devenir acteur de sa santéAdultes
0  .

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 27 

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English :

The Senior Fair: A place to learn, share, and stay active

Booths: Meet professionals and discover practical solutions for your daily life

Workshops: Sound relaxation, dance therapy, sophrology, fitness workshops, gaming workshops…

Activities: Driving simulator, independence bus, aging simulation suit…

Lectures:
At 10:30 a.m.: Mushrooms: How to Identify Them to Enjoy Them Better
At 3:00 p.m.: Sleep: The Keys to Taking Charge of Your Health

L’événement Salon des seniors Toul a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES

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