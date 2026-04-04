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Salon « Direction Emploi », Espace Lunesse, Angoulême

mardi 22 septembre 2026 · Espace Lunesse · Angoulême

Salon « Direction Emploi », Espace Lunesse, Angoulême

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Espace Lunesse
Adresse
Rue Paul Mairat 16000 Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
Entrée libre - Gratuit

Salon « Direction Emploi » Mardi 22 septembre, 12h30 Espace Lunesse Charente

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Developpement Réseau 16 organise le salon « Direction Emploi »
Rendez-vous le le 22 Septembre 2026 à l’espace Lunesse de 12h30 à 18h.
Au programme :

  • rencontres avec des employeurs
  • rencontre avec des centres de formation
  • des ateliers
  • des conseils
  • et à 17h00 Remise des trophées « Elles inspirent »

Entrée libre – Tout public
Le service de l’ERIP de l’Angoumois sera également présent pour vous informer sur les dispositifs et les aides possibles.

Espace Lunesse Rue Paul Mairat 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Developpement Réseau 16 organise le salon « Direction Emploi »

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