Salon « Direction Emploi », Espace Lunesse, Angoulême

Informations pratiques

Salon « Direction Emploi » Mardi 22 septembre, 12h30 Espace Lunesse Charente

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Developpement Réseau 16 organise le salon « Direction Emploi »

Rendez-vous le le 22 Septembre 2026 à l’espace Lunesse de 12h30 à 18h.

Au programme :

rencontres avec des employeurs

rencontre avec des centres de formation

des ateliers

des conseils

et à 17h00 Remise des trophées « Elles inspirent »

Entrée libre – Tout public

Le service de l’ERIP de l’Angoumois sera également présent pour vous informer sur les dispositifs et les aides possibles.

Espace Lunesse Rue Paul Mairat 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Developpement Réseau 16 organise le salon « Direction Emploi »

Salon « ELLES »