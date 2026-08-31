Informations pratiques

Florac Trois Rivières

SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE LA PAIX

Salle des fêtes Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Le salon du Bien-Etre et de la Paix, 3ème édition. L’association Lou Mazilhou a réuni plus de 35 exposants, thérapeutes et artisans en lien avec la thématique. Au programme conférences, initiations, artisanats, restauration, tombola

Le salon du Bien-Etre et de la Paix , 3ème édition

On ne change pas un leitmotiv qui gagne ,

L’ association LOU MAZILHOU réuni pour vous plus de 35 exposants, thérapeutes et artisans en lien avec la thématique.

Au programme

– des praticiens spécialisés sur stand

– des artisans en lien avec la thématique

– des conférences gratuites

– un snacking

– un menu gourmet au restaurant éphémère La Régaïade

– un évènement exceptionnel le samedi à la fermeture du salon

L’entrée du salon et les conférences sont gratuites. .

Salle des fêtes Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 77 97 56 16 @ – .

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English :

The Wellness and Peace Fair, 3rd edition. The Lou Mazilhou Association brought together more than 35 exhibitors, therapists, and artisans related to the theme. The program included lectures, introductory workshops, crafts, food, and a raffle.

L’événement SALON DU BIEN-ÊTRE ET DE LA PAIX Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes