Salon du Bien Etre et du Bio de Noël à Senlis Senlis
vendredi 6 novembre 2026 · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Salon du Bien Etre et du Bio de Noël à Senlis
Place Saint-Pierre Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 10:00:00
fin : 2026-11-06 19:00:00
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08
À seulement 40 km de Paris, Senlis, charmante ville royale entourée de forêts, vous ouvre les portes de son magnifique édifice gothique du XIe siècle l’Église Saint-Pierre.
Dans ce lieu chargé d’histoire et d’harmonie, venez vivre une expérience unique dédiée au bien être et au bio.
À seulement 40 km de Paris, Senlis, charmante ville royale entourée de forêts, vous ouvre les portes de son magnifique édifice gothique du XIe siècle l’Église Saint-Pierre.
Dans ce lieu chargé d’histoire et d’harmonie, venez vivre une expérience unique dédiée au bien être et au bio.
Au programme
– Plus de 60 exposants passionnés
– Thérapies alternatives, soins naturels, massages, cosmétiques bio, minéraux…
– Conférences gratuites en continu pendant 3 jours
– Rencontres, découvertes, détente et conseils personnalisés .
Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France cibe.nature@gmail.com
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English :
Just 40 km from Paris, Senlis—a charming royal town surrounded by forests—welcomes you to its magnificent 11th-century Gothic edifice: the Church of Saint-Pierre.
In this place steeped in history and harmony, come and enjoy a unique experience dedicated to wellness and organic living.
L’événement Salon du Bien Etre et du Bio de Noël à Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-08-09 par Chantilly-Senlis Tourisme
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