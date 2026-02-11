Salon du Bien-Être Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges

Salon du Bien-Être Limoges

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

Le pavillon de Buxerolles accueille le salon du bien être. Un week-end pour prendre soin de vous! Plus de 130 exposants professionnels, vous proposerons des stands et animations autour de la santé, de la détente, de la nutrition, du confort, des médecines douces et naturelles, de la forme, de la relaxation, des produits bio…

Soirée spécial Ménopause le 10 oct à 19h30 un moment d’échanges et d’informations animé par Valérie Tormen.

Soirée spécial Hypnose le samedi 10 oct HypnotiC Academy proposé par Lor’ & Val, Hypnotiseur de spectacle. .

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 94 91 contact@agenceplanb.com

