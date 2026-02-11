Salon du Bien-Être Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges
Salon du Bien-Être Limoges Parc des Expositions de Limoges Limoges vendredi 9 octobre 2026.
Salon du Bien-Être Limoges
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11
Le pavillon de Buxerolles accueille le salon du bien être. Un week-end pour prendre soin de vous! Plus de 130 exposants professionnels, vous proposerons des stands et animations autour de la santé, de la détente, de la nutrition, du confort, des médecines douces et naturelles, de la forme, de la relaxation, des produits bio…
Soirée spécial Ménopause le 10 oct à 19h30 un moment d’échanges et d’informations animé par Valérie Tormen.
Soirée spécial Hypnose le samedi 10 oct HypnotiC Academy proposé par Lor’ & Val, Hypnotiseur de spectacle. .
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 94 91 contact@agenceplanb.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Bien-Être Limoges
L’événement Salon du Bien-Être Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Limoges Métropole