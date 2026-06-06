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Salon du bien-être Salle des sports Denis Régnier Vexin-sur-Epte

Salon du bien-être Salle des sports Denis Régnier Vexin-sur-Epte samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Salle des sports Denis Régnier

Adresse : FOURGES

Ville : 27630 Vexin-sur-Epte

Département : Eure

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Tarif :

Vexin-sur-Epte

Salon du bien-être

Salle des sports Denis Régnier FOURGES Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

L’association Autour d’un Café à Vexin sur Epte est heureuse de vous annoncer la préparation d’un événement inédit entièrement dédié à votre ressourcement et à votre épanouissement personnel.

Offrez-vous une parenthèse unique, le temps d’un week-end complet pensé pour prendre soin de vous sous toutes les facettes !

Au programme de ce week-end détente
– Des stands Rencontrez des professionnels passionnés de votre région.
– Des ateliers pratiques Expérimentez des techniques de relaxation et de soin.
– Des conférences Échangez autour des clés du bien-être au quotidien.
– Des découvertes Explorez de nouvelles approches thérapeutiques et des produits naturels.   .

Salle des sports Denis Régnier FOURGES Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 29 43 76 92 

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English : Salon du bien-être

L’événement Salon du bien-être Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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