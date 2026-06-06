Salon du bien-être Salle des sports Denis Régnier Vexin-sur-Epte
Salon du bien-être Salle des sports Denis Régnier Vexin-sur-Epte samedi 3 octobre 2026.
Vexin-sur-Epte
Salon du bien-être
Salle des sports Denis Régnier FOURGES Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
L’association Autour d’un Café à Vexin sur Epte est heureuse de vous annoncer la préparation d’un événement inédit entièrement dédié à votre ressourcement et à votre épanouissement personnel.
Offrez-vous une parenthèse unique, le temps d’un week-end complet pensé pour prendre soin de vous sous toutes les facettes !
Au programme de ce week-end détente
– Des stands Rencontrez des professionnels passionnés de votre région.
– Des ateliers pratiques Expérimentez des techniques de relaxation et de soin.
– Des conférences Échangez autour des clés du bien-être au quotidien.
– Des découvertes Explorez de nouvelles approches thérapeutiques et des produits naturels. .
Salle des sports Denis Régnier FOURGES Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 29 43 76 92
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English : Salon du bien-être
L’événement Salon du bien-être Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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