Salon du cheval Halle Lasseube

Informations pratiques

Lasseube

Salon du cheval

Halle 32 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association Lasseube Terre de Cheval organise la deuxième édition du salon du cheval. Cet événement met à l’honneur la passion équestre au coeur du territoire, avec des démonstrations, des rencontres, des stands de professionnels, et des animations et jeux pour toute la famille toute la journée.

De nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place. .

Halle 32 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasseubeterredecheval@gmail.com

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English : Salon du cheval

L’événement Salon du cheval Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn