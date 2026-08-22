Salon du cheval Halle Lasseube
dimanche 27 septembre 2026 · Halle · Lasseube
Informations pratiques
Lasseube
Salon du cheval
Halle 32 Rue de la République Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’association Lasseube Terre de Cheval organise la deuxième édition du salon du cheval. Cet événement met à l’honneur la passion équestre au coeur du territoire, avec des démonstrations, des rencontres, des stands de professionnels, et des animations et jeux pour toute la famille toute la journée.
De nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place. .
Halle 32 Rue de la République Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasseubeterredecheval@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du cheval
L’événement Salon du cheval Lasseube a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Lasseube (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Lasseube Lasseube 10 septembre 2026
- Concours de belote Lasseube 10 septembre 2026
- Fêtes de Lasseube Lasseube 11 septembre 2026
- Fêtes de Lasseube Lasseube 12 septembre 2026
- Fêtes de Lasseube Lasseube 13 septembre 2026