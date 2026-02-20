Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie à Couture-sur-Loir

Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Les saveurs du chocolat, les arômes enivrants des vins, et la richesse des produits locaux se donnent rendez-vous les 28 et 29 mars au Manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir pour un événement incontournable le Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie.

Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie à Couture-sur-Loir. Le Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie réunit exposants et producteurs passionnés pour un week-end placé sous le signe des saveurs et du savoir-faire. Au programme dégustations, chasse aux œufs, spectacle de magie, exposition d’œufs décorés et restauration sur place le dimanche. Un rendez-vous gourmand et festif à ne pas manquer au cœur du village natal de Pierre de Ronsard. Programme complet ci-dessous. .

Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 43 73 59 lesamisduniclos@gmail.com

English :

The flavors of chocolate, the intoxicating aromas of wine, and the richness of local produce all come together on March 23 and 24, 2024 at the Manoir de la Possonnière in Couture-sur-Loir for an unmissable event: the Salon du Chocolat, des Vins et de la Gastronomie.

