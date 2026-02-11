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AGENDA · Guérande

Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité Best Western Hôtel De La Cité & Spa Guérande

samedi 19 septembre 2026 · Best Western Hôtel De La Cité & Spa · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Best Western Hôtel De La Cité & Spa
Adresse
2 place Dolgellau
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité

Best Western Hôtel De La Cité & Spa 2 place Dolgellau Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Salon mettant en lumière une grande variété de praticiens en développement personnel, bien-être, spiritualité pour accompagner le grand public dans son évolution personnelle. Rencontrez de nombreux thérapeutes, énergéticiens, coachs, professionnels du bien-être/santé et du développement spirituel…   .

Best Western Hôtel De La Cité & Spa 2 place Dolgellau Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 22 02 20  reception@hoteldelacite-guerande.com

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English :

L’événement Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité Guérande a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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