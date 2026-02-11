Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité Best Western Hôtel De La Cité & Spa Guérande
samedi 19 septembre 2026 · Best Western Hôtel De La Cité & Spa · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité
Best Western Hôtel De La Cité & Spa 2 place Dolgellau Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Salon mettant en lumière une grande variété de praticiens en développement personnel, bien-être, spiritualité pour accompagner le grand public dans son évolution personnelle. Rencontrez de nombreux thérapeutes, énergéticiens, coachs, professionnels du bien-être/santé et du développement spirituel… .
Best Western Hôtel De La Cité & Spa 2 place Dolgellau Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 22 02 20 reception@hoteldelacite-guerande.com
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English :
L’événement Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité Guérande a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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