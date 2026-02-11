Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité Best Western Hôtel De La Cité & Spa Guérande

samedi 19 septembre 2026 · Best Western Hôtel De La Cité & Spa · Guérande

Informations pratiques

Guérande

Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité

Best Western Hôtel De La Cité & Spa 2 place Dolgellau Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Salon mettant en lumière une grande variété de praticiens en développement personnel, bien-être, spiritualité pour accompagner le grand public dans son évolution personnelle. Rencontrez de nombreux thérapeutes, énergéticiens, coachs, professionnels du bien-être/santé et du développement spirituel… .

Best Western Hôtel De La Cité & Spa 2 place Dolgellau Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 22 02 20 reception@hoteldelacite-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité Guérande a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44