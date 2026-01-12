Salon du Jeu Créa’Ludik 02 à Saint-Quentin Saint-Quentin

Salon du Jeu Créa’Ludik 02 à Saint-Quentin

Rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le salon Créa’ludik 02 est de retour au Palais de Fervaques les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026.

Découvrez les jeux de société dits modernes au grand public ainsi que tout ce qui s’y rapporte.

Le salon est organisé par l’association Saint-Quentinoise l’Ar ‘Aisne des jeux avec le soutien d’associations de la région qui ont pour objectif de faire partager leur passion ludique. Les diverses animations du week-end

• présentations de jeux de société avec un pôle enfant/famille

• session de jeux de rôles

• jeux de figurines

• jeux de cartes

• tournois…

L’entrée est ouverte à tous et est gratuite.

Donc que vous soyez novice ou expert, jeune ou plus âgé, seul ou accompagné venez vous amuser !

Le salon est ouvert

– Samedi 26septembre de 13h à 20h.

– Dimanche 27 septembre de 10h à 18h.

Le salon Créa’ludik 02 est de retour au Palais de Fervaques les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026.

Découvrez les jeux de société dits modernes au grand public ainsi que tout ce qui s’y rapporte.

Le salon est organisé par l’association Saint-Quentinoise l’Ar ‘Aisne des jeux avec le soutien d’associations de la région qui ont pour objectif de faire partager leur passion ludique. Les diverses animations du week-end

• présentations de jeux de société avec un pôle enfant/famille

• session de jeux de rôles

• jeux de figurines

• jeux de cartes

• tournois…

L’entrée est ouverte à tous et est gratuite.

Donc que vous soyez novice ou expert, jeune ou plus âgé, seul ou accompagné venez vous amuser !

Le salon est ouvert

– Samedi 26septembre de 13h à 20h.

– Dimanche 27 septembre de 10h à 18h. .

Rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France crealudik02@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Créa?ludik 02 returns to the Palais de Fervaques on Saturday September 26 and Sunday September 27, 2026.

Discover modern board games and everything related to them.

The show is organized by the Saint-Quentinoise association l?Ar ‘Aisne des jeux, with the support of local associations whose aim is to share their passion for games. The weekend’s events include

? board game presentations with a children/family section

? role-playing sessions

? miniature games

? card games

? tournaments…

Admission is free and open to all.

So whether you’re a novice or an expert, young or old, alone or accompanied: come and have fun!

The show is open

– Saturday, September 26, 1pm to 8pm.

– Sunday September 27 from 10am to 6pm.

L’événement Salon du Jeu Créa’Ludik 02 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Saint-Quentinois