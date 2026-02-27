Salon du livre ancien Rue du Parc Bourbon-Lancy

Salon du livre ancien

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Pour cette 11e édition du Salon du Livre Ancien, de nombreuses librairies et/ou bouquinistes professionnels seront présents et offriront un large choix d’ouvrages pour petits et grands (livres rares, contemporains, BD, pop-up).

Un joli moment de partage avec des professionnels de la libraire ancienne à ne pas manquer pour tous les amateurs de

littérature. .

