Salon du livre ancien Rue du Parc Bourbon-Lancy
Salon du livre ancien Rue du Parc Bourbon-Lancy samedi 6 juin 2026.
Salon du livre ancien
Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Pour cette 11e édition du Salon du Livre Ancien, de nombreuses librairies et/ou bouquinistes professionnels seront présents et offriront un large choix d’ouvrages pour petits et grands (livres rares, contemporains, BD, pop-up).
Un joli moment de partage avec des professionnels de la libraire ancienne à ne pas manquer pour tous les amateurs de
littérature. .
Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 mairie@bourbon-lancy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du livre ancien
L’événement Salon du livre ancien Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-25 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I