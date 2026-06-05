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SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer

SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Avenue de la République

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

SALON DU LIVRE

Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Salon du livre, des auteurs catalans et de l’écriture proposé par le Cercle des Auteurs Catalans.
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 58 14 92 

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English :

Book fair, Catalan authors and writing, organized by the Cercle des Auteurs Catalans.

L’événement SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE BANYULS SUR MER

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