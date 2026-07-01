Salon du livre Bletterans Bletterans

Informations pratiques

Bletterans

Salon du livre

Bletterans 18 rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Salon du livre

Nombreux exposants locaux

Présence d’un conteur accompagné d’une harpiste l’après midi dans la Chapelle

Entrée gratuite .

Bletterans 18 rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté ucia.bletterans@orange.fr

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Bletterans a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme JurAbsolu