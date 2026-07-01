AGENDA · Bletterans
Salon du livre Bletterans Bletterans
samedi 12 septembre 2026 · Bletterans
Informations pratiques
Bletterans
Salon du livre
Bletterans 18 rue Louis le Grand Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Salon du livre
Nombreux exposants locaux
Présence d’un conteur accompagné d’une harpiste l’après midi dans la Chapelle
Entrée gratuite .
Bletterans 18 rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté ucia.bletterans@orange.fr
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Bletterans a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme JurAbsolu
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