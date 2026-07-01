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AGENDA · Bletterans

Salon du livre Bletterans Bletterans

samedi 12 septembre 2026 · Bletterans

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Bletterans
Adresse
18 rue Louis le Grand
Ville
39140 Bletterans
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Bletterans

Salon du livre

Bletterans 18 rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Salon du livre
Nombreux exposants locaux
Présence d’un conteur accompagné d’une harpiste l’après midi dans la Chapelle
Entrée gratuite   .

Bletterans 18 rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté   ucia.bletterans@orange.fr

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Bletterans a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme JurAbsolu

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