Salon du livre de la Chartreuse

La Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Le salon de la Chartreuse du Liget rassemble une cinquantaine d’auteurs et d’éditeurs de Touraine venus présenter leurs livres. Autour de cette manifestation en plein air, organisée dans un cadre prestigieux, les métiers du livre sont également mis à l’honneur.

La Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 52 contact@signature-touraine.fr

English :

The Salon de la Chartreuse du Liget brings together some fifty Touraine authors and publishers to present their books. This open-air event, held in a prestigious setting, also showcases the book trade.

L’événement Salon du livre de la Chartreuse Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-03-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire